"المركزي السعودي" يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
تواصل البنوك المركزية الخليجية السير على نهج مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والاتجاه نحو تقليص وتخفيض الفوائد.
البنك المركزي السعودي
وخفض البنك المركزي السعودي "ساما" معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.
وأكد "المركزى السعودى "، اليوم الخميس، أن القرار يتسق مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، ويأتي في ضوء التطورات العالمية.
الاحتياطى الفيدرالى الامريكى
وخفض الاحتياطي الأمريكى الفائدة 25 نقطة أساس فى اجتماعه اليوم الخميس الى ما بين 4.50 _4.75 %.
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