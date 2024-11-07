ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة على مطاعم سوهاج

تمكنت مديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى خلال الحملة الليلية من ضبط 237 كيلو جرام من لحوم الدواجن والبلدية والمصنعات الغير صالحة للاستهلاك الادمى من بعض المطاعم الشهيرة في سوهاج وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة للتحقيقات.

وقد ضمت الحملة مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور احمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور علي فراج أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين وسلامة الغذاء بسوهاج.

مدير عام الطب البيطرى بسوهاج يؤكد على استمرارية الحملات

وأكد الدكتور احمد حمدي مدير عام الطب البيطرى أن الحملات ستستمر لضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجارى من أجل التربح على حساب سلامة الناس وضمان وصول غذاء صحي للمواطن.

يذكر أن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ووزير الزراعة ومديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات ومراقبة الأسواق للحفاظ على صحة وسلامة الناس.

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