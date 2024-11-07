الدوري الأوروبي، توتنهام يخسر أمام جالطة سراي 3-2 في لقاء مثير

نجح فريق جالطة سراي التركي في تحقيق فوز مثير على ضيفه توتنهام الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى الأوروبي.

أهداف مباراة جالطة سراي وتوتنهام وحالة الطرد

بدأ جالطة سراي التسجيل بالهدف الأول عن طريق يونس أكجون في الدقيقة 6، ونجح ويل لانكشير في إدراك هدف التعادل لفريق توتنهام في الدقيقة 19، وأضاف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدفين للفريق التركي في الدقيقتين 31 و39، وسجل دومينيك سولانكي ثاني أهداف فريق توتنهام في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وتعرض ويل لانكشير مهاجم فريق توتنهام هوتسبير للطرد في الدقيقة 60 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ترتيب جالطة سراي وتوتنهام في الدوري الأوروبي

ويتصدر جالطة سراي التركي جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 10 نقاط، بينما توقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز الخامس.