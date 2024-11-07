الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمية أشتوم الجميل تستقبل طلاب طب بيطري العريش في رحلة علمية فريدة (صور)

طلاب طب بيطري العريش،
طلاب طب بيطري العريش، فيتو

 استقبلت محمية أشتوم الجميل، الوجهة العلمية البارزة لدراسة الطيور المهاجرة على البحر المتوسط، دفعة جديدة من طلاب كلية الطب البيطري بجامعة العريش، وذلك في زيارة علمية تهدف إلى نقل الخبرات والمعارف في مجال التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة.

وشهدت هذه الزيارة، التي تعد الثالثة على التوالي، حضور 110 طالبًا وطالبة وأعضاء هيئة تدريس من الكلية، برئاسة عميد الكلية الدكتور عيد علي موسي.

وتهدف هذه الزيارات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية حول أهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكيفية دراسة سلوك وتصنيف الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه هذه الطيور وكيفية حمايتها.

وتأتي هذه الزيارات في إطار التعاون بين المحمية والجامعة، والتي تساهم في إعداد كوادر علمية قادرة على المساهمة في حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور عيد علي موسي عميد كلية طب بيطري العريش عن شكره وتقديره لإدارة المحمية على استضافة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارات في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز الجانب العملي لدراستهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشتوم الجميل اعضاء هيئة تدريس الطب البيطري الطيور المهاجرة جامعة العريش طلاب كلية الطب كلية الطب البيطري كلية طب بيطري كليه الطب

مواد متعلقة

وكيل تعليم الجيزة توجه رسالة هامة للطلاب والمعلمين

القومي للبحوث يختتم أول ملتقى دولي لأمراض "CDG" في الشرق الأوسط

وزيرة البيئة: بناء منظومة المخلفات الصلبة كلف الدولة 10 مليارات جنيه خلال 2019

محافظ الجيزة: تخصيص شباك محدد لاستخراج رخص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية (صور)

تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «أطلس المدن المصرية».. الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة المسطحات الخضراء وترشيد استهلاك المياه «أبرز البرامج»

وكيل التعليم بالجيزة يحيل معلمين وإخصائيين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية

وزيرا البيئة والرياضة يناقشان استعدادات مشاركة وفد الشباب المصرى بمفاوضات مؤتمر المناخ 29 (صور)

الأكثر قراءة

الأهلي يحقق فوزا صعبا على زد 0/1 في مباراة الإصابات بالدوري الممتاز (صور)

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

رئيس شعبة البيض يكشف توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

رسميًا.. إقالة لجنة الحكام بعد فضيحة التسريبات

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

بهدف مرموش، فرانكفورت يتخطى سلافا براج في الدوري الأوروبي (فيديو وصور)

حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

بنوك الإمارات والبحرين تتبع "الفيدرالي" وتخفض سعر الفائدة

منوعات

المزيد

عدد السكان في المغرب يرتفع لـ 36.8 مليون نسمة خلال 2024

منزل متنقل يغلق نفقًا حيويًا للسيارات في تركيا (فيديو)

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج الحج السياحي للموسم الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا قال نبي الله إبراهيم على الكوكب «هذا ربي»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

خالد الجندي يطالب بتوقيع عقود بين الآباء والأبناء لمنع التفكك الأسري (فيديو)

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads