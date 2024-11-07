محمية أشتوم الجميل تستقبل طلاب طب بيطري العريش في رحلة علمية فريدة (صور)

استقبلت محمية أشتوم الجميل، الوجهة العلمية البارزة لدراسة الطيور المهاجرة على البحر المتوسط، دفعة جديدة من طلاب كلية الطب البيطري بجامعة العريش، وذلك في زيارة علمية تهدف إلى نقل الخبرات والمعارف في مجال التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة.

وشهدت هذه الزيارة، التي تعد الثالثة على التوالي، حضور 110 طالبًا وطالبة وأعضاء هيئة تدريس من الكلية، برئاسة عميد الكلية الدكتور عيد علي موسي.

وتهدف هذه الزيارات إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية حول أهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وكيفية دراسة سلوك وتصنيف الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه هذه الطيور وكيفية حمايتها.

وتأتي هذه الزيارات في إطار التعاون بين المحمية والجامعة، والتي تساهم في إعداد كوادر علمية قادرة على المساهمة في حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور عيد علي موسي عميد كلية طب بيطري العريش عن شكره وتقديره لإدارة المحمية على استضافة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارات في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز الجانب العملي لدراستهم.