مسلسل وتر حساس الحلقة 10، إنجي المقدم تصل إلى مقر شهر عسل زوجها

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 10 حول أكرم “صالح عبد النبي” الذي يكتشف أن شريكه وصديق عمره رشيد “محمد علاء” متزوج من خطيبته السابقة سلمى “صبا مبارك”، وبناء عليه يقرر الخروج غاضبًا وقرر أيضًا فض الشراكة مع رشيد وذهب إلى والدة سلمى وأخبرها أن علاقته بابنتها انتهت ولكن دون إبداء أسباب واضحة.

وتذهب سلمى وتتحدث معه وتشكره على عدم فضح علاقتها برشيد ولكنه يخبرها أنه لم يفعل ذلك لأجلها ولكن من أجل أن الأمر لا يستحق خاصة أنه في كل الأحوال كان سيسافر دبي وكان يتمنى أن تكون هي صريحة معه أكثر من ذلك.

ويتم الكشف عن أن سلمى جندت أحد الأشخاص لتصوير قضايا هامة من مكتب كاميليا، وتستخدم هذه الأوراق بإرسالها إلى الخصم وبالتالي تتعرض كاميليا لأزمة كبيرة في عملها، حيث يكتشف العميل أن أوراق قضيته لدى الخصم وبناء عليه قدم شكوى ضد كاميليا بالنقابة.

وبالرغم من اعتراف فرح أنها ظلمت مازن إلا أن سلمى لا تزال تشعر بأن هذا الأمر غير طبيعي وتحاول إخبار ليلى بالأمر ولكن ليلى لا تستجيب وتواصل التحضير لزفافها مع مازن وبمساعدة رغدة.

ويقرر رشيد وسلمى السفر لقضاء شهر عسلهم وإقناع كل من حولهما أنهما في رحلة عمل خارج البلاد، ويسافران في المنزل الذي تجتمع فيه العائلة، ويظهر لدى كاميليا في برنامج التتبع مكان رشيد، وتسافر وتصل إلى هناك بينما كان هو يرقص مع زوجته الجديدة سلمى، ولكن رشيد وسلمى يكتشفان وصول كاميليا قبل أن تتجه هي الباب وتفتحه فجأة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.