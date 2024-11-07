الخميس 07 نوفمبر 2024
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محافظات

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

مصرع عامل أثناء التنقيب
مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج

لقى عامل مصرعه منذ قليل أثناء الحفر والتنقيب عن الاثار بمنزل بنجع سروجا غرب مشروع طهطا بجهينة في سوهاج وتم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الاثار بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانهيار حفرة بمنزل على عامل أثناء  الحفر والتنقيب عن الاثار ويدعى محمد عبد الرحمن ع ج 43 عاما وتم نقله عن طريق الاسعاف الي مستشفي جهينة المركزي جثة هامدة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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