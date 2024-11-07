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رياضة

الدوري الأوروبي، فرانكفورت يتعادل سلبيا مع سلافيا براج في الشوط الأول

فرانفكورت
فرانفكورت

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع سلافيا براج التشيكي، سلبيا بدون أهداف في الشوط الاول من المباراة التي تقام، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي على ملعب "دويتشه بانك بارك".

ويقود المصري عمر مرموش المحترف في صفوف فرانكفورت التشكيل الأساسي للفريق الألماني أمام سلافيا براج.

تشكيل فرانكفورت أمام سلافيا براج في الدوري الأوروبي

 

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج 

 انطلقت مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة فرانكفورت وسلافيا براج

تذاع مباراة فرانكفورت وسلافيا براج اليوم في الدوري الأوروبي عبر قناة beIN Sports HD 2.

وتمكن آينتراخت فرانكفورت من تحقيق الفوز في مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، من أصل 3 مباريات، ويمتلك حاليًا 7 نقاط في المركز السادس بترتيب البطولة، بينما يمتلك سلافيا براج 4 نقاط في المركز السابع عشر بترتيب البطولة، بعد أن فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مواجهة وحيدة.

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موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

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