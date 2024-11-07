متحدث الحكومة: سنجني ثمار عملية الإصلاح الاقتصادي مستقبلا (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيها رئاسيا تم نقله لوفد صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعدم إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المواطنين.

مستهدفات برنامج صندوق النقد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": خلال المراجعة الرابعة لـصندوق النقد الدولي سيتم متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات وما سيتم تنفيذه من مستهدفات، مع مراعاة عدم الإثقال على كاهل المواطنين بإضافة أعباء جديدة، إلي جانب مراجعة تواريخ تنفيذ مستهدفات الإصلاح.

اسعار المواد البترولية

ولفت متحدث الحكومة، إلي أنه لن يتم الإعلان عن قرار تحريك أسعار المواد البترولية إلا بعد 6 أشهر.



ثمار الاصلاح الاقتصادي