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تعليم القاهرة تعلن نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

طلاب تعليم القاهرة
طلاب تعليم القاهرة

أجريت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، بديوان عام المديرية، انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤

تعليم القاهرة تعلن نتيجة إنتخابات المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب "المرحلة الإعدادية"

وجاء ذلك بحضور همت أبو كيلة وكيل المديرية، والرائد العام لإتحاد طلاب القاهرة للمرحلة الإعدادية، وإشراف إبتسام إمام موجه عام التربية الإجتماعية وفريق عمل توجيه التربية الإجتماعية.

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وألقت الدكتورة همت أبو كيلة كلمة عبرت بها عن سعادتها لهذا اليوم  للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الإنتخابات حيث تجد النشاط والحماس والجدية والثقة بالنفس عند الطلبة، وطلبت منهم الإستمرار فى البحث عن المعلومة والاشتراك فى المسابقات الثقافية والمشاركة فى تكوين علاقات مع الآخرين لإكساب مهارات وخبرات جديدة لحياتهم وتنقل لزملائهم ومتمنية لهم التميز والتفوق على مستوى القاهرة.

 

وأجريت الإنتخابات وسط أجواء ديمقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية حيث تم انتخاب المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية على النحو التالى:

الطالب / عمر محمد عبد المجيد
إدارة وسط القاهرة 
منصب الأمين

الطالبة / لجين أحمد عطوة 
إدارة شرق مدينة نصر 
منصب الأمين المساعد

الطالب /أحمد ناير عبد الفتاح 
إدارة الشروق التعليمية 
منصب مقرر اللجنة الدينية والثقافية

الطالبة / نوران هيثم ناصر 
إدارة القاهرة الجديدة 
منصب مقرر  اللجنة الإجتماعية

الطالبة / جنا أيمن ابراهيم 
إدارة روض الفرج التعليمية 
منصب مقرر اللجنة العلمية

الطالبة / ندى أيمن حمادة 
إدارة التبين التعليمية 
منصب مقرر اللجنة الرياضية والكشفية

الطالب / عبد المنعم عبدالله
إدارة المعصرة
منصب مقرر اللجنة الفنية

 

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