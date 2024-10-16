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3 تنبيهات من تعليم القاهرة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة لرياض الأطفال

رياض الأطفال، فيتو
رياض الأطفال، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برئاسة أيمن موسى مدير المديرية عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

 

تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

ونبهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أولياء الأمور بضرورة مراعاة الآتي:

١- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٢- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:
يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحالية واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط.
٣- الطلبة أقل من ٥ سنوات يتم التقديم في العام القادم.

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten

 

العام الدراسي الجديد 2025

 وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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