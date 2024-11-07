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ندوة توعوية حول كيفية مواجهة التحديات والتغلب عليها بالبحيرة

ندوة مجلس القومي
ندوة مجلس القومي للامومة والطفولة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة  أحمد فرغلي، وبالتعاون مع الجهات المعنية، ندوة تثقيفية بمدرسة الثانوية بنات بدمنهور.في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" لتنمية الإنسان وبناء قدراته، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة.

التعريف بقانون الطفل وأهمية خط نجدة الطفل 16000

حضر الندوة رضا إسماعيل - مدير التربية الخاصة وعضو لجنة الحماية، وأميمة المسيري، مقررة اللجنة الفرعية، ومديحة أبو شعرة، عضو مجتمع مدني، ومحمود المقدم، عضو اللجنة العامة، فضيلة الشيخ إبراهيم منصور، والدكتورة نفين أبو طاحون، ممثل مديرية الصحة، والدكتورة نشوى إسماعيل  -ممثل الإدارة الصحية، ومنال هاشم، مديرة المدرسة، ناقشت الندوة التحديات التي تواجه الأسر وسبل التغلب عليها، مع التركيز على الحد من الممارسات الضارة مثل زواج القاصرات، كما تم التعريف بقانون الطفل وأهمية خط نجدة الطفل 16000، بالإضافة إلى التوعية بالآثار السلبية لهذه الممارسات على الأسرة والمجتمع.

تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدراتهم

كما تم التطرق إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، وخاصة مبادرة "بداية"، حيث تم استعراض أهدافها وأهميتها في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز قدراتهم.

 

 

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بالبحيرة للطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة مجلس النواب الجهات المعنية الثانوية بنات بدمنهور

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