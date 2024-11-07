حقيقة قيام فوري بوقف خدماتها السبت المقبل

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن حقيقة قيام شركة فوري بوقف خدماتها، حيث نقدم خلال السطور التالية حقيقة توقف خدمات فوري.

سبب توقف خدمات فورى

أرسلت شركة فوري رسالة إلى جميع عملائها بأن خدمات فورى يومي لن تكون متاحة يوم السبت الموافق ٩ نوفمبر من الساعة ٨:٣٠ صباحًا وحتى الساعة ١:٠٠ ظهرًا للقيام بتحديثات.

كانت شركة فوري قد كشفت فى وقت سابق حقيقة تعرضها للاختراق والاستيلاء على بيانات العملاء.

وقالت الشركة في بيان لها: تؤكد شركة فوري عن كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيا، وأنه لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم او اختراق لنظامها المعلوماتي.

تسريب بيانات العملاء

وأضافت: كما أن الشركة قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما أفادت الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما أفادت بأنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.