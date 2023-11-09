شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

كشفت شركة فوري المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، حقيقة تعرضها للاختراق اليوم الخميس، والاستيلاء على بيانات العملاء.

حقيقة اختراق شركة فوري

وقالت الشركة في بيان لها: تؤكد شركة فوري الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا وانه لا صحة لاي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم او اختراق لنظامها المعلوماتي.

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وأضافت: كما أن الشركة قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد الشركة بأنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.