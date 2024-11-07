الخميس 07 نوفمبر 2024
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تحرير 3710 محاضر خلال حملات علي المخابز والأسواق بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد رجب هدية -  مدير المديرية، حملات  علي الأسواق والمخابز لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء، وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

تحرير 2073 محضرا نتيجة المرور على المخابز البلدية والسياحية

حيث أسفرت عن تحرير 3710 محضرًا متنوع عبارة عن 2073 محضر نتيجة للمرور على المخابز  البلدية والسياحية تمثلت فى انتاج خبز ناقص الوزن، عدم تمكين، عدم الالتزام بمواعيد تشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بونات، توقف عن الانتاج  ، عدم نظافة أدوات العجين وتصرف وتجميع.

ضبط لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية بدون ترخيص

كما تم ضبط 1559 محضر نتيجة للمرور على الاسواق عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجاز الحكومية، بدون ترخيص،مجهول المصدر، غير صالح للإستهلاك الآدمى، إنتهاء صلاحية، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، سجلات - غش تجارى - بدون بيانات - تجار تموينيين - بالإضافة إلى تحرير 78 محضر مواد بترولية.

 

 

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بالبحيرة التموين الطب البيطري الصحة السوق السوداء محضرا تحرير

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