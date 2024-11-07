براءة عامل من تهمة اغتصاب فتاة بمنشأة ناصر
قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح في منطقة منشأة ناصر، وقضت بإلغاء حكم إعدامه، والحكم ببراءته.
وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من فتاة تتهم عامل بالتعدي جنسيا عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخذ الفتاة بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه بعد ارتباطهما بعلاقة حب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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