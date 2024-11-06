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حوادث

غدا، نظر استئناف عامل على حكم إعدامه بتهمة اغتصاب فتاة بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، غدا الخميس لنظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إعدامه لاتهامه باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح  في منطقة منشأة ناصر. 

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من فتاة تتهم عامل بالتعدي جنسيا عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأخذ الفتاة بعيدا عن أعين ذويها داخل مسكنه بعد ارتباطهما بعلاقة حب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة

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