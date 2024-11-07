الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنعى البطل محمـد المصري أحد أبطال حرب أكتوبر1973

البطل محمـد المصرى
البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة البطل محمـد المصرى أحد أبطال حرب أكتوبر1973 الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عاما، وكان للفقيد دور بطولى فى حرب أكتوبر المجيدة حيث عبر ضمن الموجات الأولى للعبور.

تدمير 27 دبابة إسرائيلية 

 وشارك فى تدمير عدد (27) دبابة إسرائيلية من بينها دبابة العقيد عساف ياجورى قائد اللواء 190 المدرع الإسرائيلى.

وسام نجمة سيناء عام 1974 

ونتيجة لأعماله البطولية تم منحه نجمة سيناء عام 1974 , كما كرمه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بعنوان (نصر أكتوبر1973.. حكاية شعب ) والتى أقيمت بمناسبة الذكرى (51) لانتصارات أكتوبر المجيدة. وتتقدم القوات المسلحة لأسرته بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة القيادة العامة للقوات المسلحة القائد الاعلي للقوات المسلحة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 خلال التعاملات المسائية

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن

منوعات

المزيد

طفرة سكانية في إسبانيا مع تدفق المهاجرين

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 7-11-2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75%

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

أسعار التبغ المسخن بعد الزيادات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (3 – 4)

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads