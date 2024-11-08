5 أسباب وراء تراجع مستوى ونتائج ريال مدريد.. انتقادات لـ أنشيلوتي بسبب طريقة اللعب.. واعتزال كروس يضرب الميرنجي

يشهد هذا الموسم وعلى غير المتوقع، معاناة فريق ريال مدريد الإسباني من كم أزمات هائل بين الفني والبدني، بالإضافة إلى تراجع مستويات عدد من لاعبيه.

وتعرض ريال مدريد مؤخرا لخسارتين من العيار الثقيل على ملعبه سانتياجو برنابيو، الأولى برباعية دون رد أمام برشلونة في الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني - الليجا، ثم 1-3 ضد ميلان على الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد في الليجا ودوري أبطال أوروبا

وابتعد ريال مدريد بفارق 9 نقاط عن صدارة الدوري الإسباني التي ينفرد بها برشلونة، مع تبقي لقاء لحامل اللقب، بينما في دوري أبطال أوروبا بات يحتل المركز الـ17.

5 أسباب لتراجع نتائج ومستوى ريال مدريد

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب الأزمة التي تضرب ريال مدريد في الوقت الحالي، وأولها عدم إيجاد طريقة اللعب المناسبة، ويوضح التقرير أن ريال مدريد مع قدوم الفرنسي كيليان مبابي واعتزال الألماني توني كروس حدثت له فوضى تكتيكية.

طريقة لعب أنشيلوتي

وحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق وجهازه المعاون خلال الموسم الحالي، الاعتماد على أكثر من طريقة لعب على عكس الموسم الماضي، الذي اعتمد فيه على طريقة 4-3-1-2 مع وضع الإنجليزي جود بيلينغجهام كصانع ألعاب متقدم أمام ثنائي الارتكاز.

وفي الموسم الحالي تراجع البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو إلى الخلف قليلا، مع ترك مبابي في المقدمة وحيدا ضمن طريقة 4-2-3-1 وهو ما أثر على مستوى ونتائج الفريق.

وأثبتت طريقة 4-4-2 فشلًا ذريعًا حين استخدمها أنشيلوتي في تعادل 1-1 مع أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، ثم الخسارة 0-1 ضد ليل الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، قبل الخسارتين الكبيرتين أمام برشلونة وميلان.

ريال مدريد، فيتو

اعتزال توني كروس يضرب الريال

تسبب اعتزال توني كروس في ما وصفته الصحيفة المدريدية بـ "المأساة"، بسبب قدرة الألماني على تسريع اللعب وإبطاءه.

أكد أنشيلوتي هذه الحقيقة في تصريح قال فيه: "نواجه صعوبة كبيرة في الاستحواذ على الكرة؛ لأن ليس لدينا لاعبين قادرين على اللعب في مساحات صغيرة".

وبات الميرنجي أقل قابلية للتنبؤ في خلق اللعب من جانب وإحداث الخلل في دفاعات الخصوم من جانب آخر.

مستوى محبط لـ بيلينجهام

حدث انخفاض رهيب في أداء وأرقام النجم جود بيلينجهام في الموسم الحالي مقارنة بموسمه الأول مع الفريق 2023-2024.

وانتقل بيلينجهام من مرحلة هداف ريال مدريد الأول ليصبح رصيده هذا الموسم بلا أي هدف، مع فقط تقديم 3 تمريرات حاسمة.

وبحسب التحليل فإن أنشيلوتي حاول مع قدوم مبابي إلى سانتياجو برنابيو، تحويل بيلينجهام من هداف ومهاجم إلى لاعب مبدع لكن ذلك أبعده عن منطقة الجزاء.

وعلى مستوى الأرقام، سجل بيلينجهام 10 أهداف في الموسم الماضي خلال أول 11 مباراة، بينما حتى الآن لم يبصم على أي هدف في 12 لقاء كاملا.

تراجع مبابي في مركز المهاجم الصريح

يشدد التقرير على أن مبابي لا يمكنه اللعب كمهاجم صريح في الدور الذي يضعه فيه حاليًا أنشيلوتي، وأن استخدامه الأفضل يكون على الطرف الأيسر.

ووجد كيليان مبابي نفسه يتجه صوب الجانب الأيسر الذي يظهر فيه فينيسيوس جونيور مع ترك مهامه في مركز المهاجم الصريح.

ويعاب على المهاجم الفرنسي كذلك عدم العودة للخلف للأداء بالواجب الدفاعي والوقوع الدائم في مصيدة التسلل.

التحضير للموسم الجديد وتراجع اللياقة البدنية

أحد المشاكل التي عانى منها ريال مدريد هي غياب جميع اللاعبين عن أفضل حالاتهم الفنية وهو ما قد يرجع إلى قلة فترة التحضير للموسم الجديد ومشاركة أكثر من لاعب في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا 2024.

وأكد كارلو أنشيلوتي في تصريحات سابقة أن ريال مدريد يعاني لأن "هناك مشكلة في اللياقة البدنية، والجميع ليسوا في 100% من حالاتهم، وعلينا أن نعمل بشكل أكثر تماسكًا كفريق واحد".

وينعكس ذلك في حقيقة أن ريال مدريد ليس من ضمن أفضل 10 فرق في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا على مستوى الجهد البدني المبذول سواء في المسافات المقطوعة أو الركض أو سباقات الحصول على الكرة.

حقيقة إقالة أنشيلوتي من تدريب ريال مدريد

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لا توجد نية لدى إدارة ريال مدريد لإقالة كارلو أنشيلوتي، ويرون بأن الإيطالي هو الرجل المناسب لهذه المرحلة الصعبة، وبإمكانه أن يقلب الأمور سريعًا.

وأشارت التقارير إلى أن هناك أسماء كانت على طاولة النادي الملكي، أبرزها راؤول جونزاليس أسطورة النادي والذي يقود فريق الشباب في ريال مدريد، لخلافة كارلو إذا لم تتحسن الأمور.

أنشيلوتي تولى قيادة ريال مدريد في صيف 2021 وهذه هي الولاية الثانية له، وتمكن من التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرة من بين بطولات أخرى خلال تلك الفترة.