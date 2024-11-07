ليفربول الاستثناء الوحيد، الأندية الإنجليزية تتعثر في دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يواصل السقوط، وأستون فيلا يتعرض لأول خسارة

تُعاني أغلب الفرق الإنجليزية من نتائج سلبية في دوري أبطال أوروبا هذه الجولة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري لموسم 2024-2025.

وجاء فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الاستثناء الوحيد عن أبناء جلدته الذين سقطوا في دوري أبطال أوروبا على مدار اليومين الماضيين.

فوز كبير لليفربول على ليفركوزن

ويقدم رفاق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، موسما مميزا على الصعيدين القاري والمحلي وهو ما امتد للأسبوع الحالي ليتصدر الفريق جدول الترتيب في البطولتين.

وافتتح ليفربول مشوار الأندية الإنجليزية هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق بنتيجة 4-0 على بطل ألمانيا باير ليفركوزن في ملعب أنفيلد.

وسجل الكولومبي لويس دياز 3 أهداف "هاتريك"، فيما اكتفى الهولندي كودي جاكبو بهدف في مباراة صنع خلالها محمد صلاح ثنائية.

وبات ليفربول برصيد 12 نقطة، الوحيد الذي حقق الانتصار في أول 4 مباريات بمرحلة الدوري في البطولة الأوروبية العريقة، لينفرد بالصدارة وحيدا.

وبجانب ذلك يتصدر ليفربول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الثاني، بعد تعثر الأخير هذا الأسبوع محليًا بسقوط 1-2 أمام بورنموث.

مانشستر سيتي يواصل السقوط

واستمر سقوط مانشستر سيتي على الصعيد القاري، حين تلقى خسارة موجعة خارج أرضه بنتيجة غير متوقعة 1-4 أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وهبط مانشستر سيتي للمركز العاشر في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

خسارة آرسنال وأستون فيلا

ومن جانبه عانى فريق آرسنال من السقوط بهدف دون رد أمام إنتر ميلان الإيطالي ليحتل المركز الـ12 في دوري أبطال أوروبا.

وعلى غرار مانشستر سيتي، كان آرسنال قد خسر محليا أيضا هذا الأسبوع بهدف أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج ليهبط للمركز الخامس.

وعلى الدرب ذاته، سار فريق أستون فيلا الذي خسر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما حقق الفوز في أول 3 جولات، وذلك أمام كلوب بروج البلجيكي بهدف دون رد بركلة جزاء تسبب بها بشكل غريب تيرون مينجز عبر تمرير الكرة بيده لحارس المرمى.

وهبط أستون فيلا إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

وقبلها سقط الفيلانز أمام توتنهام هوتسبير في الدوري بنتيجة ثقيلة 1-4 بالجولة 10 ليهبط الفريق للمركز السادس.

نتائج مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1)

كلوب بروج (بلجيكا) x أستون فيلا (إنجلترا) - (1-0)

شاختيور (أوكرانيا) x يونج بويز (سويسرا) – (2-1)

إنتر ميلان (إيطاليا) x أرسنال (إنجلترا) – (1-0)

بايرن ميونيخ (ألمانيا) x بنفيكا (البرتغال) – (1-0)

تسرفينا زفيزدا (صربيا) x برشلونة (إسبانيا) – (2-5)

باريس سان جيرمان (فرنسا) x أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (1-2)

شتوتجارت (ألمانيا) x أتلانتا (إيطاليا) – (0-2)

فينورد (هولندا) x ريد بول سالزبورج (النمسا) – (1-3)

سبارتا براج (التشيك) x ستاد بريست (فرنسا) – (1-2).

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

1- ليفربول (إنجلترا) – 12 نقطة

2- سبورتينج لشبونة (البرتغال) – 10 نقاط

3- موناكو (فرنسا) – 10 نقاط

4- إستاد بريست (فرنسا) – 10 نقاط

5- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

6- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

7- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 9 نقاط

8- أستون فيلا (إنجلترا) – 9 نقاط

9- أتلانتا (إيطاليا) – 8 نقاط

10- يوفنتوس (إيطاليا) – 7 نقاط

11- ليل (فرنسا) – 7 نقاط

12- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 7 نقاط

13- أرسنال (إنجلترا) – 7 نقاط

14- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 7 نقاط

15- سيلتك (إسكتلندا) – 7 نقاط

16- دينامو زغرب (كرواتيا) – 7 نقاط

17- ميلان (إيطاليا) – 6 نقاط

18- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

19- بنفيكا (البرتغال) – 6 نقاط

20- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

21- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

22- ريال مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

23- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 6 نقاط

24- أيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

25- سبارتا براج (التشيك) – 4 نقاط

26- شتوتجارت (ألمانيا) – 4 نقاط

27- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 4 نقاط

28- شاختار دونيتسك – 4 نقاط

29- جيرونا (إسبانيا) – 3 نقاط

30- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

31- بولونيا (إيطاليا) – نقطة واحدة

32- لايبزيج ألمانيا – من دون نقاط

33- شتورم جراتس (النمسا) – من دون نقاط

34- يونج بويز (سويسرا) – من دون نقاط

35- سرفينا زفيزدا (صربيا) – من دون نقاط

36- سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) – من دون نقاط.