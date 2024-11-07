الخميس 07 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

موعد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العام المالي المقبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة زيادة الضرائب

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