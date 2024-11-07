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مدبولي يلتقي رؤساء اللجان النوعية بالنواب لمناقشة عدد من القضايا

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان لمناقشة العديد من القضايا الوطنية ذات الأولوية. 

واستعرض اللقاء عددًا من الملفات المهمة التي تتطلب التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لتحقيق المصالح الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية دور اللجان النوعية في صياغة السياسات والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي تقدمها اللجان النوعية، ودعمها بما يلزم من تسهيلات وإمكانات لتحقيق أهدافها.

 

وتناول اللقاء مناقشة عدة قضايا حيوية تشمل الإصلاحات الاقتصادية، التعليم، الرعاية الصحية، التنمية المستدامة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق التقدم في هذه الملفات.

 

وأشاد رؤساء اللجان النوعية بدور الحكومة في تعزيز قنوات الحوار والتعاون مع البرلمان، معربين عن استعدادهم الكامل للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

 

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