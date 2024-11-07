وزير الشباب يفتتح إنشاءات رياضية خلال زيارته لكفر الشيخ ويلتقي الكيانات الشبابية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، ومحمد المعدواي أمين عام الكيانات الشبابية ورئيس اتحاد شباب كفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارة وزير الشباب لمحافظة كفر الشيخ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وفي إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

تفقد معرض منتجات المسنين

بدأت فعاليات اللقاء الحواري بمراسم استقبال ممثلي الكيانات الشبابية للقيادات، ثم اصطحب محافظ كفرالشيخ وزير الشباب والرياضة لتفقد معرض منتجات المسنين في بهو المركز الثقافي من إعداد الكيانات الشبابية، لتبدأ فعاليات اللقاء الحواري بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، واستعراض لإنجازات مديرية الشباب والرياضة، ثم عرض فيلم قصير عن الكيانات الشبابية بكفر الشيخ، والإسكتش المسرحي عن مواجهة الإلحاد الذي أعده اتحاد شباب كفرالشيخ، ثم لقاء حواري مع الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.



ونوه الوزير عن تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتطوير الخدمات الرياضية والشبابية في محافظة كفر الشيخ، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

قال محافظ كفر الشيخ: إن الشباب هم الركيزة الأساسية وعصب الوطن، وأمل المستقبل في بناء نهضته وتقدمه، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير الفرص التي تحقق طموحاتهم وتساعدهم على الإسهام في مسيرة التنمية، وتأهيلهم من خلال المبادرات التنموية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإعمار.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية هذه الزيارة لدعم المشروعات الرياضية والشبابية بمحافظة كفرالشيخ، والوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المحافظة، بالتزامن الزيارة مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وفي ختام اللقاء الحواري، وجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ، رسالة للشباب بتحمل المسئولية الوطنية والمجتمعية تجاه وطنهم، وأن يكونوا دائمًا مصدر الإلهام لأقرانهم من الشباب، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف تمكين الشباب.