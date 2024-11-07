الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن

ارتفاع أسعار التبغ
ارتفاع أسعار التبغ المسخن

ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار التبغ المسخن اعتبارا من غد الجمعة 8 نوفمبر. 

 وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:  

 نسخة من المستند الذى حصلت فيتو على نسخة منه 
 نسخة من المستند الذي حصلت فيتو على نسخة منه 

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شركة فيليب موريس مصر أسعار التبغ المسخن فيليب موريس

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