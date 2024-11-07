فيليب موريس ترفع أسعار التبغ المسخن

ارتفاع أسعار السجائر، قررت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار التبغ المسخن اعتبارا من غد الجمعة 8 نوفمبر.

وجاءت الأسعار طبقا للمستند الذي حصلت فـيتـو على نسخة منه كالتالي:

نسخة من المستند الذي حصلت فيتو على نسخة منه