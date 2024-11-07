الخميس 07 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يبحث مشروعات التعاون المتبادل مع السفارة الإسبانية

أثناء اللقاء, فيتو
أثناء اللقاء, فيتو

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أدواردو سوريانو إثكييرد المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل وآليات التعاون المتبادل فى عدد من المجالات. 

سفارة أسبانيا بالقاهرة

وأعرب أدواردو سوريانو إثكييرد المستشار الاقتصادي والتجارى بسفارة إسبانيا بالقاهرة عن سعادته بالتواجد فى محافظة الأقصر التى ينبهر بسحرها فى كل زيارة يقوم بها سواء للعمل أو لقضاء العطلة.

وأوضح أنه هناك العديد من المجالات التى تستهدف السفارة الإسبانية تقديم الدعم بها للجانب المصري متمثل فى محافظة الأقصر من خلال التنسيق ما بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة فى مجالات الإضاءة وتأمين المناطق العامة والمزارات السياحية، مضيفًا أن سفارة إسبانيا فى القاهرة بالفعل منفذة لعدد من المشروعات الزراعية بمحافظة الأقصر ويأتى على رأسها مشروعات تجفيف الطماطم واستيراد عدد من المحاصيل الزراعية من المحافظة.

ومن جانبه، رحب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بزيارة المستشار الاقتصادي والتجارى بسفارة أسبانيا بالقاهرة لمحافظة الأقصر مؤكدًا سعى جهود محافظة الأقصر نحو المزيد من الشراكات والمشروعات التى تدعمها سفارة أسبانيا بالقاهرة.

وشرح نائب محافظ الأقصر جهود محافظة الأقصر لتكثيف مشروعات ملف النمو الأخضر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة مشروعات إدارة وتدوير المخلفات سواء المخلفات الصلبة أو الزراعية وكذلك المشروعات القائمة على الطاقة الشمسية، وذلك إلى جانب أهمية تواجد مكاتب لشركات السياحة الإسبانية بالأقصر لجذب المزيد من السياح الأسبان وتشجيع التبادل الثقافى والمعرفى ما بين البلدين.

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