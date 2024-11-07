صدق أو لاتصدق، الاتحاد ألماني يضم لاعبا من لاتفيا لقائمة المانشافت

اضطرت ألمانيا إلى إجراء تعديل سريع في قائمة لاعبيها لمباراتيها في دوري أمم أوروبا، اليوم الخميس، بعد أن أدرجت على سبيل الخطأ، اسم لاعب من لاتفيا بها.

وأدرج الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، اسم اللاعب اللاتفي داريو سيتس ضمن قائمة المنتخب الوطني، مع لاعبين مثل أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد، وكاي هافيرتز لاعب آرسنال.

ويلعب سيتس (20 عاما) في صفوف هيلموند المنافس بدوري الدرجة الثانية الهولندي، معارا من بارما.

وسجل سيتس ظهوره الأول مع منتخب لاتفيا الشهر الماضي، دون أن يكون له أدنى علاقة بالمنتخب الألماني باستثناء أنه خاض مباراة مع منتخب لاتفيا للشباب تحت 21 عاما أمام ألمانيا في عام 2022.

وتم إزالة اسم سيتس على نحو سريع، وألقى الاتحاد باللوم على "خطأ فني في قاعدة البيانات"، وذلك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا قبل آخر مباراتين في المجموعة، أمام البوسنة والهرسك المقررة 16 من الشهر الجاري، وأمام المجر بعدها بثلاثة أيام.