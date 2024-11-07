الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صدق أو لاتصدق، الاتحاد ألماني يضم لاعبا من لاتفيا لقائمة المانشافت

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

 اضطرت ألمانيا إلى إجراء تعديل سريع في قائمة لاعبيها لمباراتيها في دوري أمم أوروبا، اليوم الخميس، بعد أن أدرجت على سبيل الخطأ، اسم لاعب من لاتفيا بها.

وأدرج الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، اسم اللاعب اللاتفي داريو سيتس ضمن قائمة المنتخب الوطني، مع لاعبين مثل أنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد، وكاي هافيرتز لاعب آرسنال.

ويلعب سيتس (20 عاما) في صفوف هيلموند المنافس بدوري الدرجة الثانية الهولندي، معارا من بارما.

 

وسجل سيتس ظهوره الأول مع منتخب لاتفيا الشهر الماضي، دون أن يكون له أدنى علاقة بالمنتخب الألماني باستثناء أنه خاض مباراة مع منتخب لاتفيا للشباب تحت 21 عاما أمام ألمانيا في عام 2022.

وتم  إزالة اسم سيتس على نحو سريع، وألقى الاتحاد باللوم على "خطأ فني في قاعدة البيانات"، وذلك في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتأهل المنتخب الألماني بالفعل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا قبل آخر مباراتين في المجموعة، أمام البوسنة والهرسك المقررة 16 من الشهر الجاري، وأمام المجر بعدها بثلاثة أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ألمانيا دوري امم اوروبا المنتخب الالماني البوسنة والهرسك

مواد متعلقة

منتخب سويسرا يستدعي مهاجم ميلان الإيطالي لمواجهتي صربيا وإسبانيا

نتائج قرعة دور الـ 16 في كأس ألمانيا ومواجهة صعبة تنتظر عمر مرموش

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزي قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تذهب إلى اجتماع اتحاد الكرة؟! عندما يسأل سيف زاهر ويجيب حازم إمام.. يبقى إعلام عالم سمسم

منوعات

المزيد

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالأسواق العالمية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads