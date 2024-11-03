نتائج قرعة دور الـ 16 في كأس ألمانيا ومواجهة صعبة تنتظر عمر مرموش

جرت قرعة دور الـ16 في منافسات كأس ألمانيا، مساء اليوم الأحد، وأسفرت عن قمة كبيرة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، في الوقت الذي يخوض خلاله المصري عمر مرموش، مباراة صعبة مع فريقه آينتراخت فرانكفورت.

باير ليفركوزن توج بلقب كأس ألمانيا 2023-2024 بعد تتويجه بالثنائية المحلية.

ويعود اللقب الأخير لفريق عمر مرموش في كأس ألمانيا إلى عام 2017-2018، بينما ما زال بايرن ميونخ عاجزًا عن زيارة منصات التتويج في المسابقة المحلية منذ عهد هانز فليك قبل 4 سنوات.

نتائج قرعة دور الـ16 في كأس ألمانيا

لايبزيج × آينتراخت فرانكفورت

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن

فيرد بريمن × دارمشتات

كارلسروه × أوجسبورج

يان ريجنسبورج × شتوتجارت

كولن × هيرتا برلين

فولفسبورج × هوفنهايم

أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج