تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسين مركيانوس ومركوريوس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسين مركيانوس ومركوريوس.



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قصة القديسين مركيانوس ومركوريوس

سنة 67 للشهداء ( 351م ) استشهد القديسان العظيمان مركيانوس ومركوريوس وقد كانا تلميذين للقديس بولس الشهيد بطريرك أنطاكية وسبب استشهادهما هو أن الملك قسطنطينوس بن قسطنطين، لما تبع بدعة أريوس، لم يوافقه البطريرك على معتقده فنفاه إلى بلاد الأرمن حيث قُتل مخنوقًا فبكى هذان القديسان على أبيهما وكانا يقولان إن اعتقاد الملك فاسد ومحروم فوشى بهما الأريوسيون لدى الملك، فاستحضرهما وأمر بقتلهما بالسيف، فنالا إكليل الشهادة.

ودُفنا حيث قُتلا، وظل جسداهما في ذلك المكان إلى زمن القديس يوحنا ذهبي الفم الذي لما عرف خبرهما بنى لهما كنيسة في القسطنطينية ونقل جسديهما إليها بإكرام جزيل.