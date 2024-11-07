الجمعة 08 نوفمبر 2024
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سياسة

الأنبا إرميا: أزمة المناخ تتطلب جهودا دولية عاجلة

الانبا إرميا، فيتو
الانبا إرميا، فيتو

وصل نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، إلى عاصمة أذربيجان باكو، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

يشارك نيافته ضمن وفد ديني مصري بارز يضم فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر الشريف، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين. هذا إلى جانب مشاركة وفود دينية رفيعة المستوى من الفاتيكان، وروسيا، وجورجيا لتعزيز التضامن الدولي في مواجهة التغير المناخي.

وفي تصريحات لنيافة الأنبا إرميا على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، والتي تنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، أكد أن التغير المناخي يُمثل تهديدًا عالميًا يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى التقديرات العالمية التي تحذر من موجات نزوح واسعة النطاق بحلول 2050 بسبب آثار المناخ، ومشددًا على أهمية المؤسسات الدينية في رفع الوعي وحشد الدعم للتصدي لهذه التحديات.

وتابع نيافته قائلا: “بإمكاننا بناء مستقبل أخضر قائم على العدالة البيئية، من خلال جهود مشتركة بين الحكومات، والمجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدينية، لتحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة.”

تعكس مشاركة الوفد المصري في قمة COP29 أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمع الدولي لتحقيق العدالة المناخية، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار عالمي مشترك. 

ومن المتوقع أن يُشارك في مؤتمر "كوب 29" أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى الشخصيات البارزة وآلاف الخبراء والصحفيين ونشطاء العمل المناخي، إلى جانب ممثلي الشركات والمنظمات غير الحكومية. وسيُعقد المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

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