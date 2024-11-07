الكنيسة الأرمنية تبحث التعاون مع القبطية الأرثوذكسية

استقبل الراهب القس إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لقبرص نيافة الأنبا كوميتاس مطران الكنيسة الأرمينية بقبرص وذلك في زيارته لكنيسة القديس مار مرقس القبطية الأرثوذكسية بنيقوسيا.

وحرص النائب البابوي لقبرص على هذه الزيارة بعد توليه مسئولية الخدمة في قبرص مباشرة. وقد عبر النائب البابوي لنيافة المطران عن اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بتعميق العلاقات بين كافة الكنائس الشرقية ومنها الكنيسة الأرمينية الشقيقة.

ودار الحوار حول العلاقة التاريخية بين الكنيستين القبطية والأرمنية وحول سبل تطوير التعاون في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

اجتماع مشترك لكهنة إيبارشيتي الشرقية وشرق السكة الحديد

استضاف نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، وكهنة القطاع، مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، برفقة نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، وذلك في بيت القديس البابا كيرلس وأم الغلابة، بأنشاص التابع لقطاع شرق السكة الحديد.

صلى الآباء الكهنة القداس الإلهي، واختتم اللقاء بكلمة من نيافة الأنبا مقار، عن القديس البابا أثناسيوس في مواجهة الأفكار الأريوسية.