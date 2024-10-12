صربيا تفوز على سويسرا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

فاز منتخب صربيا على نظيره سويسرا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية .

وسجل هدف التقدم لصالح منتخب صربيا مدافع سويسرا ايلفيدي بهدف ذاتي في مرماه في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأحرز ميتووفيش الهدف الثاني بالدقيقة 61.

ويتواجد منتخبا سويسرا وصربيا في المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية رفقة إسبانيا والدنمارك.

تشكيل سويسرا أمام صربيا

تشكيل صربيا أمام سويسرا

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية

1- إسبانيا 7 نقاط

2- الدنمارك 6 نقاط

3- صربيا 4 نقاط

4- سويسرا 0 نقاط