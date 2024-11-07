مجلس مدينة الأقصر يسلم حمام السباحة الأوليمبي بالعوامية لشركة استادات (صور)

ترأس اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لجنة تسليم وتسلم حمام السباحة الأوليمبي بمنطقة العوامية بمدينة الأقصر، وذلك بناءً على العقد الذي تم توقيعه لتشغيل وإدارة حمام السباحة الأوليمبي بين رئاسة مدينة الأقصر وشركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة الشركة، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

الحمام الأوليمبي



وتم تسليم حمام السباحة لشركة استادات للاستثمار الرياضي، بحضور اللواء اسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل، والمستشار حسام عمران المستشار القانوني للشركة، والمهندس محمد توفيق رئيس القطاع الهندسي، والمهندس احمد اسماعيل مدير ادارة الصيانة والتشغيل الهندسي، وعمار العماري ممثل شركة استادات بالمحافظة ومدير الحمام الأوليمبي.



يذكر ان حمام السباحة تم انشاؤه عام 2009 وانتهت الأعمال الإنشائية به عام 2012 وتم تشغيله تجريبيًا عام 2015 وتوقف العمل به حتى عام 2024، وفور تولي المهندس عبد المطلب عمارة منصب محافظ الأقصر، زاره في شهر يوليو الماضي ووجه بتشغيله واستغلاله بما يفيد المواطنين وأهالي المحافظة.

وتتجاوز مساحة حمام السباحة الأوليمبي 7500 متر لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، وبه مدرجات تتسع لما يزيد على 2500 فرد وحمام سباحة للأطفال بالإضافة إلى قسم علاج طبيعي وغرف ملابس وغرف إدارية وقاعات مناسبات وكافتيريات ومطاعم ومحلات تجارية ودورات مياه، ويعد أول حمام سباحة أوليمبي بمواصفات دولية في جنوب الصعيد.