محافظ الأقصر يكرم طلاب الدفعة الـ10 بالقسم الألماني بمدرسة الثانوية الصناعية (صور)

شارك المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، فى حفل تخريج الدفعة السابقة- الدفعة العاشرة - من طلاب قسمى التركيبات الكهربية وشبكات المياه بالمركز الألماني للتركيبات بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية.

مدرسة العديسات الثانوية الصناعية

والمدرسة تحتوي على 8 أقسام متخصصة ويتضمن البروتوكول قسمى التركيبات الكهربائية وشبكات المياه، وكان قد تم توقيع بروتوكول عام 2015 بين ثلاثة أطراف وهم وزارة التربية والتعليم المصرية ومحافظة الأقصر ومؤسسة جروسي الألمانية، وتنص بنوده على تولى الشركة الألمانية رعاية شعبة التركيبات الكهربائية من تدريب طلاب ومعلمين وتوفير أجهزة ومعدات على أن تتولى الوزارة توفير المعلمين والعاملين والكتب والقاعات، وفى عام 2020 تم اضافة شعبة شبكات المياه بنفس الشروط، على أن يأتي الجانب الألمانى سنويا فى نفس الموعد لاختبار الطلاب وتحفيزهم وتكريمهم.



ويبلغ عدد الفصول وطلاب الشعب التى تقع داخل نطاق البروتوكول، أولا شعبة التركيبات الكهربائية عدد طلاب الصف الأول 31 طالبا وعدد طلاب الصف الثانى ٢٥ طالبا والصف الثالث ٣٥ طالبا، وشعبة شبكات المياه الصف الأول 15 طالبا، والصف الثانى 15 طالبا، والثالث 15 طالبا وطالبة.

وفى كلمته، قال محافظ الأقصر إنه سعيد بهذه الشراكة داخل هذا الصرح التعليمي التى خرجت طلاب فنيين مؤهلين لسوق العمل، مؤكدًا على نجاح التعاون المصرى- الألمانى فى قطاع التعليم، وأشاد بكفاءة الطلاب فى المجالات التقنية وتدريبهم على أحدث مستوى وفهمهم لطبيعة سوق العمل فى مصر والعالم، وتمنى زيادة أعداد الطلاب الدارسين بهذه الأقسام مستقبلا، مؤكدا على أستعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم فى كافة الأقسام بالمدرسة.



وفى ختام كلمته شكر كل من ساهم فى هذا المشروع وفي مقدمتهم مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجانب الألماني.



وقام محافظ الأقصر بتكريم الجانب الألماني وتكريم الطلاب المتفوقين فى الدفعة السابقة، كما قام الجانب الألمانى بتقديم درع تذكارى وشكر المحافظ على جهوده.



حضر الحفل كلا من على صادق رئيس مدينة الطود، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد هشام محمد حسنين القائد العسكرى للمدرسة وجمال عثمان مدير التعليم الفنى، وطاهر احمد مدير إدارة الطود التعليمية، وطايع محمد مدير المشروع الألمانى بالمدرسة.