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"صناعة الفيلم الوثائقي والروائي القصير" ورشة عمل في إعلام عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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نظم كل من مركز IHUB بكلية الإعلام في جامعة عين شمس ورشة عمل عن صناعة الفيلم الوثائقي والروائي القصير  للمخرج والكاتب  أحمد عبد العليم قاسم، مدير عام السياحة والمنوعات في قناة  NILE TV، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام، وطلاب الكلية.

ورشة عمل حول "صناعة الفيلم الوثائقي والروائي القصير"  

جاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة شاهين عميدة كلية الإعلام، وسلوى سليمان وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب.

رحبت هبة شاهين بالمخرج أحمد عبد العليم الحاصل على ماجستير في "فن التريلر"، والحائز على 19 جائزة من مهرجانات فنية مختلفة على مستوى العالم،  كما وجهت الشكر للقائمين على تنظيم الورشة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

استعرض  أحمد عبد العليم مقتطفات من فيلم "جامعة أون"، الذي يسلط الضوء على تاريخ جامعة عين شمس العريق، موضحا تقنيات جذب المشاهدين في الأفلام، مثل بناء السيناريو وابتكار لقطات مؤثرة، كما تناول الفرق بين الأفلام الوثائقية وأفلام الدراما و"Docudrama"، موضحًا الخصائص الفريدة لكل نوع.

تضمن البرنامج عرض مقاطع من عدة أفلام، مع شرح الفروقات بين العرض التشويقي والترويجي.

كما أبرز أهم الفروق بين الرواية والسيناريو المأخوذ منها، والمؤثرات الصوتية وعنصر الصمت وكيف يؤثران على الفيلم، واستكمل الورشة بمناقشات مع الطلاب، وأبدى إعجابه بتفاعلهم فيما يخص الأفلام وفنياتها.

وأكد أهمية عبارة "من لا يقرأ، لا يكتب" ليشير لأهمية مشاهدة الأفلام والوعي بمستجداتها حتى يمكن المشاركة في إنتاجها.

كما أشار إلى أهمية الذكاء الصناعي في صناعة الإعلام، مشددًا على ضرورة تعلم كيفية كتابة الأوامر بدقة للحصول على نتائج مثلى.

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