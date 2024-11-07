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انطلاق المؤتمر الدولي لجراحة الجهاز الهضمي بحضور وزيري التعليم العالي والصحة (صور)

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة ووزير التعليم العالي
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انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الجهاز الهضمي والأورام بمشاركة 39 دولة في القاهرة،  بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. 

وقال الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد  أن وزير التعليم العالي يقدم كافة أوجه الدعم للمؤتمر الذي يعقد ولأول مرة خارج أوروبا وأمريكا واليابان.

وأضاف عبد الوهاب: إن كبار العلماء والجراحين في مجال جراحة الجهاز والأورام وزراعة الكبد يشاركون في المؤتمر حيث يبلغ عددهم حوالى 100 عالم وجراح من 39 دولة منهم أمريكا واليابان وروسيا وفرنسا والهند والصين وإيطاليا وكوريا بإجمالي عدد المحاضرات 284 محاضرة.

وأضاف "عبد الوهاب" أنه على هامش الجلسات سوف يتم تنظيم جولات سياحية للمشاركين في المؤتمر لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانتها على مر العصور.

ويذكر أن الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة يرأس حاليًّا الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام ولمدة عامين

ويعتبر "د عبد الوهاب" هو أول مصري وعربي وأفريقي  يتولى رئاسة هذه الجمعية العالمية والتي كان مقصورًا على جراحي أوروبا وأمريكا واليابان فقط منذ إنشائها. 

كما تجدر الإشارة الى أن الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام من أهم وأقدم الجمعيات العالمية والتي تضم أكثر من 4000 جراح من كبار المتخصصين في هذا المجال من حوالي 70 دولة.

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التعليم العالي الجهاز الهضمي والكبد الدكتور أيمن عاشور الدكتور خالد عبدالغفار جامعة المنصورة جراحة الجهاز الهضمي

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