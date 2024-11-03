إطلاق مؤتمرعالمي متخصص في أنظمة المعارض بالقاهرة، 28 أبريل المقبل

قال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمعارض، أنه سيتم إطلاق مؤتمر إقليمي وعالمي متخصص فى صناعة المعارض وكل ما يتعلق بأحدث التكنولوجيا التي تمت في تنظيم المعارض، وذلك يوم 28 أبريل 2025، بعنوان " معرض مصر الدولي لخدمات المعارض".

وأضاف اللواء شريف، خلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لمناقشة خطة عمل الإتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025، أن المؤتمر سيتضمن تنظيم معرض علي مساحة 3 صالات عرض لإبراز كل أدوات تنظيم المعارض وأحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية فى تنظيم المعارض.

كما وجه اللواء شريف الماوردي، الدعوة لكافة أعضاء الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات للمشاركة والحضور، من أجل تعزيز دور المعارض العربية لنمو حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

كما عرض اللواء شريف الماوردي، على كافة أعضاء الاتحاد إمكانية نقل الخبرات المصرية لتطوير أنظمة المعارض والمؤتمرات لديهم، لافتًا إلى أن مصر عادت لصدارة المشهد العالمي في صناعة المعارض خاصة بعد تفعيل انضمامها الي الاتحاد الدولي للمعارض "اليوفي".

وأشار اللواء شريف الماوردي، الي الإنجاز الذي حققته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعودتها لصدارة المشهد العالمي من خلال العودة إلى الإتحاد الدولي للمعارض (Ufi ) بعد غياب دام لمدة 7 سنوات لتصبح مظلة لجميع الشركات المعنية بتنظيم المعارض في مصر وفتح أسواق جديدة بالخارج لبناء جسور للتعاون بين كافة الدول الأعضاء.

معرض مصر الدولى لخدمات المعارض يعد الأول من نوعه

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، أن معرض مصر الدولى لخدمات المعارض يعد الأول من نوعه علي مستوى الشرق الأوسط ويهدف لتقديم أحدث التقنيات ويعزز من فرص تبادل الأفكار والخبرات لتنمية هذه الصناعة.

وتابع "الماوردي"، أن المعرض سيتم على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن تلك الفعاليه تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتدعيم قطاع صناعة المعارض.

وأوضح أن معدلات نشاط المعارض ارتفعت بنحو 49% خلال 2024 مقارنة بالسنوات الماضية، متوقعًا أن ترتفع القيمة السوقية للمعارض عالميا بقيمة 36.3 مليار دولار بحلول عام 2026 مقارنة بقيمة 13.8 مليار دولار للعام الماضي 2023.