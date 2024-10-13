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ثقافة وفنون

كواليس مسلسل جودر 2 لياسر جلال (فيديو)

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

يواصل أبطال الجزء الثاني من مسلسل جودر تصوير أحداثه بين ديكورات العمل الرئيسية، ونشر الفنان وليد فواز فيديو من كواليس العمل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وجمعه بالفنان ياسر جلال.
 

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر يشارك في بطولته كل من “ياسر جلال"، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي”، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

 

 

وفي الموسم الثاني تستمر معاناة جودر حيث سيتم حبسه في مكان يبدو أنه كان يعمل به وستسمر المؤامرات التي تحاك ضده ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز كما سيظهر شخصيات ومخلوقات جديدة غير التي قابلها جودر في الموسم الأول ويستمر تواصله مع “عبد العزيز مخيون”.

 

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