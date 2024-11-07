تموين الأقصر تواصل حملاتها على الأسواق وتحرر 99 مخالفة بالمخابز (صور)

واصلت مدير التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، تكثيف وتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

حملات تموين الأقصر

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وإدارتها حملات صباحية ومسائية مستمرة خلال الـ7 أيام الماضية للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن وربع زيوت سيارات و30 جركن سائل تبريد مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها فى مخزن غير مرخص، ضبط نص طن سكر حر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانوني دالة على مصدرها، ضبط ربع طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المخازن الغير مرخصة.

كما تم ضبط ربع طن أرز بدون فواتير دالة ومجهولة المصدر، ضبط 8 منشآت تجارية تدار بدون ترخيص، غلق عدد ثلاثة تاجر تموين ومشروع جمعتي في أثناء مواعيد العمل الرسميه، ضبط 69 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار لمنشآت تجارية متنوعة منها 12 لمنشأة تموينية، ضبط صاحب محطة وقود نصرف فى 100 لتر بنزين من رصيد محطته، عدد 1 عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.

ومن ناحية أخرى تم رصد 99 مخالفة لمخابز بلدية وهم، تصرف 8 مخابز فى طن ونص دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز، ضبط صاحب مخبز لبيعه خبز بلدى مدعم بأزيد من السعر الرسمى، ضبط صاحب مخبز قام بتجميع 144 بطاقة تموينية بغرض الاستيلاء على الدعم، 36 عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة، 14 نقص وزن الرغيف البلدى المدعم، 1 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 4 عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز، 10 عدم وجود ميزان داخل المخبز 17 عدم وجود سجل زيارات للمخبز، 6 عدم نظافة أدوات العجين والطاولات، 1 توقف جزئي عن الإنتاج.