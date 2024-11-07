استجابة لأهالي الضبعية، محافظ الأقصر: نقل 5 وحدات رعاية للعمل بمنظومة التأمين الشامل (صور)

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لقاءًا جماهيريًا مع أهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة غرب الأقصر، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين.

مشاكل مواطني الضبعية

بحث المحافظ خلال اللقاء مطالب واحتياجات أهالي القرية والتي تمثلت في استكمال مشروعات الصرف الصحي، وتزويد الوحدات الصحية بالأطباء وزيادة الجهود لتجميل القرية مع توفير خطوط سير مواصلات لعدد من المناطق بالضبعية وتغطية ترعة القرية، واعتماد الحيز العمراني لعدد من النجوع بالضبعية واستغلال الأراضي المخصصة للمشروعات التعليمية في إنشاء مدارس جديدة بالقرية.



أكد المحافظ خلال اللقاء أن الأولوية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي معلنًا قرب افتتاح عدد من مشروعات الصرف في مختلف أنحاء المحافظة.

نقل أصول 5 وحدات صحية

كما أعلن المحافظ عن صدور قرار مجلس وزراء بشأن نقل أصول عدد 5 وحدات صحية تابعة لمراكز ومدن محافظة الأقصر لولاية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل من بين هذه الوحدات مركز طب أسرة الضبعية، لتواكب التطور التكنولوجي الحديث، وذلك استجابة لطلب الأهالي.

ونوه المحافظ إلى تزويد القرية بـ 150 عمود كهرباء لتحسين الإضاءة بالطرق والشوارع، كما أصدر توجيهاته إلى رئيس مدينة القرنة للعمل على زيادة عدد سيارات الكسح لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير معدات وأدوات لتكثيف اعمال التطوير والتجميل والنظافة بالضبعية.

وطمأن المحافظ الأهالي بقرب اعتماد المخططات العمرانية ودخول مناطق جديدة الحيز العمراني، مشيرًا إلى بحث ودراسة تغطية ترعة الضبعية ومخاطبة المرور بشأن خطوط السير والمواصلات بالقرية، مؤكدا استكمال المشروعات التعليمية وإنشاء المدارس التي تم تخصيص أراضٍ لها بالتعاون مع الأبنية التعليمية.

شهد اللقاء الجماهيري الذي عقد بالقرية، كل من: الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد البرعي مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الرعاية الصحية، والنائب محمد عبد العليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحي بالأقصر.