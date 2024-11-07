الخميس 07 نوفمبر 2024
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ندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية.

وتضمن القرار ندب مُساعدين لشئون المنظمات الثلاث، للدكتور أيمن أحمد فريد مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية، وذلك على النحو التالي:

ندب كُلي لكل من:

 هالة عبد الجواد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشئون اليونسكو.

سميه السيد مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة - لشئون الألكسو.

رامي مجدي مُساعد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة- لشئون منظمة الإيسيسكو.

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