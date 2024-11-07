اجتماع مشترك لكهنة إيبارشيتي الشرقية وشرق السكة الحديد

استضاف نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، وكهنة القطاع، مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، برفقة نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، وذلك في بيت القديس البابا كيرلس وأم الغلابة، بأنشاص التابع لقطاع شرق السكة الحديد.

صلى الآباء الكهنة القداس الإلهي، واختتم اللقاء بكلمة من نيافة الأنبا مقار، عن القديس البابا أثناسيوس في مواجهة الأفكار الأريوسية.