الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اجتماع مشترك لكهنة إيبارشيتي الشرقية وشرق السكة الحديد

كهنة الشرقية
كهنة الشرقية

 استضاف نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، وكهنة القطاع، مجمع كهنة إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، برفقة نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية، وذلك في بيت القديس البابا كيرلس وأم الغلابة، بأنشاص التابع لقطاع شرق السكة الحديد.

صلى الآباء الكهنة القداس الإلهي، واختتم اللقاء بكلمة من نيافة الأنبا مقار، عن القديس البابا أثناسيوس في مواجهة الأفكار  الأريوسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجتماع الأنبا مارتيروس الاسقف العام كهنة كنائس قطاع شرق السكة الحديد كهنة إيبارشية الشرقية إيبارشية الشرقية الانبا مقار

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة يوجه رسالة صادمة لـ أحمد موسى: «آخرتك سودة»

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزي قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تذهب إلى اجتماع اتحاد الكرة؟! عندما يسأل سيف زاهر ويجيب حازم إمام.. يبقى إعلام عالم سمسم

منوعات

المزيد

الأمير هاري وزوجته ميجان مهددان بالطرد من أمريكا بعد فوز ترامب، فما القصة؟

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأزهر يعقد ملتقاه الفقهي للصم "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads