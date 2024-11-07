تفاصيل حركة تنقلات داخلية بمديرية الزراعة في البحيرة

أصدر الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة قرارًا بتكليف المهندس صالح عبد الجواد الريانى القائم بتسيير أعمال مدير إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالإشراف على إدارتي المكافحة البستانية والرعاية البستانية بالمديرية، ونقل المهندس محمد عبد المنعم فايد القائم بتسيير أعمال مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية لتسيير أعمال إدارة المكافحة البستانية بالمديرية.

تسيير أعمال مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية

كما تقرر نقل المهندس شوقى سعد مطاريد القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية لتسيير أعمال مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وتكليف المهندس أسامة سعد عبد الحميد الجارحى بالدرجة الأولى التخصصية لتسيير أعمال مدير الإدارة الاستراتيجية بالمديرية لحين العرض على السلطة المختصة، وإنهاء تكليف المهندس رؤوف عبد الجليل عبد الرحمن أبو العيص القائم بتسيير أعمال مدير إدارة القوارض بالمديرية ونقله للعمل بالإدارة الاستراتيجية بالمديرية، وتكليف المهندس ايهاب عبد الفتاح زنباع بالدرجة الاولى التخصصية الزراعية رئيس قسم المكافحة الحقلية بالإدارة الزراعية بدمنهور بتسيير أعمال مدير إدارة القوارض بالمديرية لحين العرض على السلطة المختصة، وإنهاء تكليف المهندسة هالة فؤاد أبو عضمة القائمة بتسيير أعمال إدارة الأمن الغذائى بالمديرية واستمرار عملها بإدارة الأمن الغذائى بالمديرية.

تسيير عمل إدارة الشئون القانونية لحين شغلها بالطرق القانونية

كما تم تكليف المهندس إسماعيل عبد الستار الشريف بالدرجة الأولى التخصصية الزراعية بتسيير أعمال مدير إدارة الأمن الغذائي بالمديرية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، نقل المهندس حمادة خالد محمد أبو جبين من العاملين بالإدارة الاستراتيجية للعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، ونقل المهندس محمد عطية كامل محمد من العاملين بالإدارة الاستراتيجية للعمل بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية، وكان قد تم تكليف وجيه حامد الشرقاوي لتسيير عمل إدارة الشئون القانونية لحين شغلها بالطرق القانونية.