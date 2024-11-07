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حوادث

عصابة نسائية متهمة بالنصب في مصر الجديدة تستأنف على حكم حبسها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تقدم تشكيل عصابي مكون من سيدتين باستئناف أمام  نيابة مصر الجديدة على الحكم الصادر بحقهما بالحبس سنة مع الشغل وتعويض 100 ألف جنيه بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها.  

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون بتضررهم من سيدتين أعلنتا عن نشاط توظيف الأموال.

وأضاف المبلغون أن المتهمتين استوليتا منهما على مبالغ مالية كبيرة بدعوى توظيفها إلا أنهما فرا هاربتين بالأموال ولم يعطوهما الأرباح.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة النيابة العامة

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