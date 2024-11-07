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ساخرون

ساخرون.. وزير التموين: حبة الجوافة اللي بياكلها المواطن في ثانية مدعومة بـ 12 جنيه ونص!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن دعم السلع الغذائية لحاملى بطاقات التموين، حيث طمأن المصريين باستمرار الدعم على جميع السلع التموينية.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: لماذا لا تدعم الحكومة باقى السلع من خضراوات وفاكهة ولحوم؟! 

فرد عليه شريف فاروق ساخرا: مفيش سلعة فى مصر مش مدعومة.. دى حبة الجوافة اللى بياكلها المواطن في ثانية مدعومة من الحكومة بـ 12 جنيه ونص.

السلع التموينية السلع الغذائية بطاقات التموين هريدي نيوز شريف فاروق وزير التموين وكالة هريدي نيوز الاخبارية وكالة هريدى نيوز فيتو بوابة فيتو

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