التحقيقات: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران داخل شقة في التجمع
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة حول حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة التجمع، عن أسباب الحريق.
وتبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى التجمع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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