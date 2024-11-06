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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في التجمع

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق فى منطقة التجمع، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى التجمع،  وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق
واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات 
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