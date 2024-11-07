البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% عند مستوى 38874 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% عند مستوى 13733 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 11445 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 3226 نقطة.