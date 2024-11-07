التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مايك كاليلو إبراهيم مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا في إطار مشاركته فى فاعليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.



وأشاد مساعد وزير التنمية المحلية بدولة ليبيريا بالتطور الحضري والثقافي بالقاهرة، وتطلع بلاده الي الإستفادة، ونقل خبرات محافظة القاهرة في الإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتخطيط المدن والطرق إلى دولة ليبيريا.

محافظ القاهرة يلتقي مساعد وزير التنمية المحلية بليبيريا

وأكد محافظ القاهرة عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية؛ إيمانًا منها بالدور الهام الذي تمثله، مشيرًا إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دومًا على توطيد هذه العلاقات.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم الدعم للمدن في دولة ليبريا في مجال التدريب على الإدارة المحلية وتخطيط المدن ورفع كفاءة البنية التحتية.