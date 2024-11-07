زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، زيادة أسعار سجائر “تارجت”،" تايم “،”سيلكت "، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.

وارتفع سعر سجائر تارجت، تايم بأنواعها، سيلكت ليصبح السعر للمستهلك 38.75 جنيه.

وتمت زيادة الأسعار بنسبة 12% تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.