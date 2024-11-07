الخميس 07 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار ، ترصد فيتو أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

 

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى 

 وشهد  سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا ليتخطى رسميًّا سعر الــ 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري، وذلك قبيل ساعات من اجتماع الاجتياطى الفيدرالى الأمريكى مساء اليوم، وتوقعات بانخفاض لاسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى.  

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية،  اليوم كالتالى: 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.18 جنيهًا للشراء و49.28  جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيهًا للبيع.

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بنك مصر - فيتو 
بنك مصر، فيتو 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.21 جنيه للشراء و49.31 جنيهًا للبيع.

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البنك الأهلى - فيتو 
البنك الأهلى، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي  حوالي 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع.

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البنك التجارى - فيتو 
البنك التجاري، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.26 جنيهًا للشراء و49.36 جنيهًا للبيع.

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بنك قطر - فيتو 
بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية  حوالي 49.25 جنيهًا للشراء و49.35 جنيهًا للبيع.

 

بنك الاسكندرية - فيتو 
بنك الإسكندرية، فيتو 

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