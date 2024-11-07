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وزيرة التضامن تكرم 100 متعاف من الإدمان في بشائر الخير بالإسكندرية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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حرصت الدكتورة مايا مرسى  وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  برفقة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على تكريم مجموعة من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة من أبناء المناطق المطورة “ بشائر الخير” بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وشهد الحفل تكريم  100 متعافى  من الإدمان بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانًا ووفقا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، ويأتي ذلك نتيجة جهود الصندوق فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة مثل " الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، الخيالة، بشائر الخير، حدائق أكتوبر"،حيث يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وزيارات منزلية تستهدف الأسر فى هذه المناطق لتوعيتهم بخطورة مشكلة تعاطي المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى، من خلال  مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الجهات الشريكة والبالغ عددها 33 مركز علاجي فى 19 محافظة حتى الآن.

وأجرت الدكتورة مايا مرسى حوارًا مع المتعافين من الإدمان استمعت منهم عن الخدمات التي يقدمها الصندوق لمرضى الإدمان من خلال مراكز العزيمة من حيث توفير العلاج وخدمات الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي وخدمات التمكين الاقتصادى من خلال تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى  للحد من الانتكاسة، بالإضافة إلى توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة  التمكين الاقتصادى بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، كما أعرب المتعافون عن سعادتهم بتكريم الوزيرة لهم، مؤكدين أن اهتمام الدولة وحرص صندوق مكافحة الإدمان على توفير كافة خدمات العلاج والتأهيل طوال فترة إقامتهم بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ساهم في إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى كأفراد منتجين  .


من جانبه استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تدخلات الصندوق في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكز العزيمة التابعة للصندوق.

 

كما يتم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي للأطفال التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بأضرار التدخين بشكل جذاب، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات لافتًا إلى توفير الخدمات العلاجية لـ 2946 مريض إدمان من أبناء منطقة بشائر الخير والمناطق المجاورة مجانًا.

 

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الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة التمكين الاقتصادى الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية خدمات الدعم النفسي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

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